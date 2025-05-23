 مصرع شخص إثر سقوط شجرة على دراجة بخارية يقودها في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص إثر سقوط شجرة على دراجة بخارية يقودها في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 7:25 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 7:25 م

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة؛ إثر تعرضه لحادث سقوط شجرة، كان أحد الأهالي قد أشعل النيران فيها، على دراجة نارية (موتوسيكل) يقوده بطريق بلبيس - الزقازيق بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول علي السيد، 50 عاما، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث سقوط شجرة، كان أحد الأهالي قد أشعل النيران فيها، على دراجة نارية (موتوسيكل) يقوده بطريق بلبيس - الزقازيق بمركز الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.

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