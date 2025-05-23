قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن حجم المساعدات الإنسانية التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة «قليلة جدًا ولا تلبي الاحتياجات الهائلة»، مؤكدا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية والعراقيل المفروضة تزيد من تفاقم الوضع.

وأشار في كلمة له حول الوضع الإنساني في قطاع غزة مساء الجمعة، إلى أن «الاحتياجات كبيرة جدًا والعراقيل أكبر من ذلك، ويتم فرض حصص أيضا على تقديم المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية الأساسية، مضيفا: «على الرغم من بدء عمل بعض الأفران في غزة، لكن لا يجب أن ننسى أننا نعمل في ظل عملية عسكرية».

وشدد أن العمليات العسكرية «تؤخر تقديم هذه السلع والمواد الغذائية الضرورية كالمياه والإمدادات وغيرها التي يتم منعها»، مؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني يتعرضون للمخاطر لأجل تقديم المساعدات بشكل مباشر للأشخاص الأحوج إليها.

وأكد أن «الجيش الإسرائيلي يساهم بزيادة عملياته وتدميره»، كاشفا أنه «تم تحديد 80% من قطاع غزة كمناطق أٌجبر الأشخاص على الخروج منها وأن 4 بين كل 5 أراضي في غزة أصبحت مكانا لا يمكن العيش فيه».

وأعرب عن قلقه من أن «أعدادا قليلة جدًا من الشاحنات تدخل غزة»، محذرا من أنه «بدون تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن، سيموت عدد أكبر من المدنيين وستكون التداعيات الأطول أمدًا عميقة بالفعل».

واختتم مؤكدًا موقف الأمم المتحدة قائلا إن: «الأمم المتحدة كانت واضحة منذ البداية، نحن لسنا جزءًا من أي عمليات تنتهك القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية»، في إشارة إلى رفض المشاركة في أي خطة لتوزيع المساعدات بغزة لا تحترم القانون الدولي.