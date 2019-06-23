العراق: تدمير 10 أنفاق وقتل إرهابيين في عمليات نوعية بين محافظتي نينوى وصلاح الدين

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، 10 أنفاق، وقتلت إرهابيين كانوا داخل كهوف، في عمليات نوعية بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن جهاز مكافحة الإرهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي نفذ عمليات نوعية، لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية جنوبي منطقة الحضر وصولا إلى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة الموصل.

وأشارت الخلية إلى أنه تم قطع وتدمير طريق الإمداد للإرهابيين بين "الحضر والصينية" والمناطق المحيطة بهما، حيث نُفذت 8 ضربات جوية لطيران التحالف الدولي على أهداف الإرهابيين.