النائبة العامة بجنوب إفريقيا تحقق في مزاعم غسل الأموال تتعلق برامافوسا

تحقق النائبة العامة في جنوب إفريقيا، بوسيسيوي مخويباني، في مزاعم جديدة حول غسل الأموال، تتعلق بحملة الرئيس سيريل رامافوسا، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" ومقرها جوهانسبرج، دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم بأن النائبة العامة في جنوب إفريقيا، المعنية بالتحقيق في قضايا الفساد، تحقق بشأن تبرعات بقيمة 400 مليون راند (9ر27 مليون دولار)، تم تقديمها لحملة رامافوسا الرئاسية، بحسب تقرير الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن خوسيلا ديكو المتحدثة باسم رامافوسا، القول إن الرئاسة "لن تعلق على مثل هذه الامور، لأن القيام بذلك يعد مخالفا".

وكانت قضية سابقة رفعت ضد الرئيس، تتعلق بتبرعات بمبلغ 500 ألف راند، دفعتها شركة متورطة في تقديم رشاوى لمسؤولين بارزين في الحكومة.

وهناك مهلة أمام رامافوسا 28 من يونيو الجاري للرد على تقرير مخويباني حول هذه القضية.