منتخب مدغشقر يحقق أولى مفاجآت أمم إفريقيا ويتعادل مع غينيا

حقق منتخب مدغشقر أولى مفاجآت النسخة الـ32 لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر بتعادل مع المنتخب الغيني 2/2 اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتقدم المنتخب الغيني بهدف سجله سوري كابا في الدقيقة 35 وتعادل أنيست أندريانانتيناينا لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 49 ثم أضاف كارلوس أندريا ماستينور الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 55 إلا أن فرنسوا كامانو سجل هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء

وحصد منتخب مدغشقر أول نقطة له في تاريخه في البطولة الأفريقية لاسيما وانها المشاركة الأولى له في البطولة، فيما حصد المنتخب الغيني نقطة أيضا هو الآخر.

ويتصدر هذه المجموعة المنتخب النيجيري برصيد ثلاث نقاط ، حيث تغلب في وقت سابق من اليوم على بوروندي 1 / صفر.

فرض المنتخب الغيني سيطرته على مجريات اللقاء مع بداية المباراة وكثف الفريق من محاولاته الهجومية بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع منتخب مدغشقر الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على لعب الكرات الطولية على امل شن هجمات مرتدة.

ولم تشهد العشر دقائق الأولى أي محاولات هجومية لاسيما وأن فريق مدغشقر فرض سياجا دفاعية أمام منطقة جزائه وفشل المنتخب الغيني في ضرب هذا التكتل الدفاعي، وهو ما ادى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 14 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم لمنتخب غينيا عندما انطلق إبراهيم سيسيه بالكرة من منتصف الملعب ليصبح شبه منفردا بالحارس ميلفين ادريين لكنه فشل في ترويض الكرة بشكل مناسب حيث تكتل عليه مدافعي مدغشقر ليضطر للعبها بكعب القدم إلى فرنسوا كامانو داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة رائعة مرت بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة 20 أولى هجمات منتخب مدغشقر عندما سدد لالينا نومينجانهاري الكرة من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى أمسكها بثبات علي كيتا.

أعطت هذه الهجمة الثقة للاعبي مدغشقر، حيث تخلوا عن حذرهم الدفاعي قليلا في محاولة لشن الهجمات على مرمى المنتخب الغيني الذي واصل لاعبوه محاولاتهم لتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 26 كاد المنتخب الغيني أن يسجل هدف التقدم عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي منتخب مدغشقر استلمها سوري كابا ومررها للخلف إلى إبراهيما تراوري الذي سدد كرة قوية لكنها اصطدمت بأحد مدافعي مدغشقر وخرجت إلى ركلة ركنية لتلعب داخل منطقة الجزاء حيث ارتقى إليها جوليان جانفيير وقابلها بضربة راس لكنه اصطدمت بالقائم الأيسر.

وجاءت الدقيقة 35 لتشهد أول أهداف اللقاء للمنتخب الغيني عندما لعب امادو دياوارا كرة طولية إلى سوري كابا في الناحية اليسرى خلف مدافعي مدغشقر ليلعب الكرة من فوق الحارس ميلفين ادريين حارس مدغشقر قبل أو يودعها الشباك.

تخلى منتخب مدغشقر عن حذره الدفاعي بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه فشل في اختراق دفاع المنتخب الغيني لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الغيني 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف منتخب مدغشقر من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل وسط تراجع غير مبرر من جانب لاعبي المنتخب الغيني.

وفي الدقيقة 49 سجل منتخب مدغشقر هدف التعادل عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة الست ياردات للمنتخب الغيني ليرتقي إليها أنيست أندريانانتيناينا وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 52 كاد منتخب غينيا أن يسجل الهدف الثاني عندما سدد سوري كابا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس ميلفين أدريين.

وفي الدقيقة 55 سجل منتخب مدغشقر الهدف الثاني عندما لعبت كرة طولية إلى أندريا ماستينور داخل منطقة جزاء المنتخب الغيني حيث استلمها قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 65 احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب غينيا عندما لعبت كرة طولية إلى إبراهيما تراوري الذي انطلق بالكرة حتى دخل منطقة جزاء منتخب مدغشقر حيث عرقله رومان ميتانيير ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها فرنسوا كامانو بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا هدف التعادل في 66.

وأهدر تراوري فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 70 عندما استلم تمريرة بينية جعلته ينفرد بالحارس ملفين أدريين الذي خرج من مرماه وتصدى لتسديدة تراوري الأرضية.

وفي الدقيقة 74 كاد المنتخب الغيني أن يسجل الهدف الثالث عندما مرر سوري كابا كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها إبراهيما سيسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أدريين.

وأصبح اللعب سجالا بين المنتخبين ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 2/2.