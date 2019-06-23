رئيس جمهورية موزمبيق يشيد بحضارة الفراعنة من الأقصر

زار رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، محافظة الأقصر قادما من القاهرة، للقيام بجولة سياحية في مدينة الأقصر، شملت زيارة معبدي الأقصر والكرنك، بالإضافة إلى قيامه بجولة نيلية وسط نهر النيل بمدينة الأقصر.

واستقبل الرئيس الموزمبيقي، لدى وصوله إلى مطار الأقصر الدولي، محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من قيادات المحافظة، والذين رافقوا الرئيس الموزمبيقي، خلال الجولة السياحية التي بدأت بزبارة معبد الأقصر، ثم التوجه لزيارة معبد الكرنك والذي يعد أكبر المعابد في مصر القديمة وأفخمها، حيث استمع الرئيس الموزمبيقي، خلال الجولة إلى شرح مفصل من مرشد اللغة البرتغالية عبدالله خطاب، عن تاريخ المعبدين وأهم المحتويات الأثرية بداخلهما.

وتجول الرئيس الموزمبيقي، بسوق البازارات السياحية بمنطقة معبد الكرنك، كما تم تنظيم جولة نيلية للرئيس الموزمبيقي داخل نهر النيل بمدينة الأقصر، بناء على رغبة الرئيس الموزبيقي.

وأشاد الرئيس الموزمبيقي بجمال نهر النيل. وأعرب الرئيس الموزمبيقي عن إعجابه ودهشته بعظمة معبدي الأقصر والكرنك وبالحضارة المصرية القديمة ودقة وروعة الفنان المصري القديم، متمنيا زيارة مدينة الأقصر مرة أخرى، ومشيدا بحفاوة شعب الأقصر وحسن الاستقبال والترحيب.



