وزير خارجية سوريا: معركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي مما يسمى "قانون قيصر" هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما كان في عام 2011.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى سوريا، جيمس جيفري، بشأن ما يسمى قانون قيصر "تؤكد أنهم جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه".

وأضاف: "في سوريا معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر".

وشدّد المعلم على أنه "يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف".

وتابع المعلم: "هل وجود قواتهم حول حقول النفط وهل حرق حقول القمح وهل تهديدهم لدول صديقة تريد المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا يصب في مصلحة الشعب السوري".

وأضاف: "هم يستثمرون بالإرهاب، بدليل نقل طائراتهم لمتزعمي تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق ودعم تنظيم جبهة النصرة والنظام التركي في عدوانه على سوريا لذلك هم يكذبون عندما يتحدثون عن مصلحة الشعب السوري".

وفي الشأن الليبي، قال المعلم: "إننا ندعم الجيش الوطني والمؤسسات الليبية ونحرص على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية"، مؤكدا أن" سوريا مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وترفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية.. وعلى (إسرائيل) الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة".

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن "سوريا تقف إلى جانب الأشقاء في مصر لدعم أمنهم الوطني"، موضحا أن "الولايات المتحدة تدافع عن مصالح (إسرائيل) وخروجها من المنطقة حتمي".

وتابع المعلم: "تركيا تحتل أراض في سوريا ودروس التاريخ علمتنا أن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وسيادتها تنتصر في نهاية المطاف مهما طال الزمن".