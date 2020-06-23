ألمانيا تعلن سعيها للتوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن تعزيز هدف المناخ 2030

أعلنت سفنيا شولتسه، وزيرة البيئة الألمانية، سعي بلادها إلى التوصل في هذا العام إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز الهدف الخاص بالمناخ 2030.

وعلى هامش مشاورات لوزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في بروكسل اليوم الثلاثاء إنه سيتم العمل بشكل مكثف من أجل هذا الغرض.

وروجت الوزيرة لهدف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2030 بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55% مقارنة بقيمها في عام 1990.

ولا يزال الهدف الرامي إلى تخفيض هذه الغازات بنسبة 40%، ساريا في الوقت الراهن.

وكانت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ قد وعدت بإدخال تحسينات على هذا الهدف في العام الحالي.

وتدرس المفوضية في الوقت الراهن تداعيات تعزيز هذا الهدف، وتعتزم طرح مقترح بهذا الخصوص في الخريف المقبل.

ومن المنتظر أن تسهم الجهود المكثفة في الالتزام باتفاقية باريس ومنع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

في المقابل، يرى حزب الخضر الألماني بأن من الضروري تخفيض انبعاثات هذه الغازات بحلول 2030 بنسبة تصل إلى 65%، وقالت ليزا بادوم، النائبة في البرلمان الألماني عن حزب الخضر إن دراسة جديدة اثبتت أن مثل هذا الهدف يمكن تنفيذه، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية لهذا لا تزال غائبة، ورأت أن الرئاسة الدورية لألمانيا للاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة " اختبار عباد شمس لمدى طموح سياسة المناخ لهذه الحكومة".

وطرحت شولتسه على نظرائها، خططها للرئاسة الألمانية التي ستبدأ مطلع يوليو المقبل، وتتركز هذه الخطط على حماية المناخ وحماية الأنواع والرقمنة المستدامة، وقالت إن " الجمع بين مصالح كل دول الاتحاد الأوروبي من أجل تنمية مستدامة و اجتماعية وعادلة وصديقة للبيئة في أوروبا، هذه ستكون مهمتي".

من جانبه، شدد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة، في أعقاب المؤتمر المنعقد عبر الفيديو لوزراء البيئة، على أهمية " التعافي الأخضر" الفعال نظرا للتداعيات الخطيرة للجائحة بالنسبة للاقتصاد والمجتمع.

وأوضح أن هذا سيكون تأثيره بمثابة مصل للاقتصاد الأوروبي ضد الصدمات المقبلة.