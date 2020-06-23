الأوقاف: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «سلسة رؤية» للفكر المستنير بالتعاون مع وزارة الثقافة

الوزارة: المشروع حقق مبيعات أكثر من نصف مليون نسخة في أقل من ثمانية أشهر

قالت وزارة الأوقاف، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة، أنجزت المرحلة الأولى من مشروع "سلسلة رؤية" للفكر المستنير، بإصدار عشرين نسخة، وتشمل، مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف، وفقه بناء الدول، وبناء الشخصية الوطنية، ومفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، والدولة وفقه الجماعة، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، والكليات الست، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها.

كما تضمنت السلسلة، خطورة التكفير والفتوى بدون علم، وهويتنا الواقية في زمن العولمة، وفقه النوازل “كورونا المستجد أنموذجًا”، وبناء الوعي، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، والأدب مع سيدنا رسول الله “صلى الله عليه وسلم"، وفي رحاب فن المقال، وقواعد الفقه الكلية، والكمال والجمال في القرآن الكريم، ونعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه، والإسلام يتحدث عن نفسه، منوهة بأنها حققت منذ إطلاقها من نحو ثمانية أشهر تقريبًا مبيعات زادت على نصف مليون نسخة.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع سلسلة رؤية للفكر المستنير، يعد أهم مشروع ثقافي في مجال الفكر المستنير في القرن الحادي والعشرين، وتأتي أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التي تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها، لتمرير مشروعها التدميري ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التسامح الديني وتنمية الانتماء الوطني وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز، وتعزيز المشترك الإنساني بين البشر، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال، منوهة بأنه جار الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع، وتتمثل في عدة محاور، منها استكمال مسيرة هذه السلسلة الرائعة، والتوسع في نشرها ورقيًّا وإلكترونيًّا وتوزيعها على المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وتحميلها إلكترونيًّا على مواقع الجهات المعنية بالثقافة.

كما تشمل إطلاق سلسلة رؤية باللغات الأجنبية، وجار طباعة أول عددين منها باللغة الإنجليزية والفرنسية، وهما، فقه بناء الدول، ومفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة.