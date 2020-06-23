 سلطنة عمان: 3 وفيات و1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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سلطنة عمان: 3 وفيات و1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مسقط - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 11:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 11:29 ص

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 140 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1318 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 32394 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 853 حالة لعمانيين، و465 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 871 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 17279.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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