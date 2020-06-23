12 نصيحة وقائية يجب اتباعها حال ذهابك إلى المسجد

تراجعت قيود الحجر الصحي وحظر التجوال في الآونة الأخير، حيث بدأت الأنشطة اليومية في العودة تدريجيا إلى الحياة، بما في ذلك الأسواق والمتاجر والسفر، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة.

وعقب إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فتح المساجد والكنائس بدءًا من السبت المقبل، لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق صلاة الجمعة، استعرضت وزارة الأوقاف، الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار العدوي لحماية المصلين، وخرجت بعدة قرارات، منها أن تفتح المساجد قبل موعد الأذان بـ10 دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بـ10 دقائق، وبما لا يتجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.

كما شملت القرارات عدم فتح دور المناسبات نهائيًا، وعدم السماح بدخول الجنائز إلى المساجد، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية، وعدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليه.

لذلك تنشر «الشروق» أهم النصائح الوقائية أثناء الذهاب إلى المسجد:

* الحرص على الوضوء في المنزل وتعقيم الملابس وسجادة الصلاة الخاصة بك قبل الخروج من المنزل.

*ارتداء الكمامة الطبية والقفازات عند الخروج من المنزل وتغييرهما عند كل صلاة، وعدم تركها داخل المسجد لتجنب استعمالها مرة أخرى من قبل أي شخص.

*الحرص على عدم التجمع خارج المسجد، قبل أو بعد أداء الصلوات.

*دخول المسجد بعد إقامة الصلاة لعدم قضاء وقت طويل داخل المسجد وسط عدد كبير من المصلين.

*الحرص على عدم تبادل السلامات والتحيات الملموسة داخل أو خارج المسجد.

*إذا شعرت بأي أعراض يجب البقاء في المنزل وعدم الخروج منه، وذلك للحفاظ على صحتك وصحة الأخرين.

*التأكد من تعقيم المكان الذي تؤدي في الصلاة عن طريق استخدام الكحول الطبي.

*الخروج من المسجد فور انتهاء الصلاة.

*إذا للمسجد ساحة خارجية يفضل أداء الصلاة بها لكونها مكان مفتوح يتغير يه الهواء بصفة مستمرة.

*تذكر دائما تجنب لمس المرافق والأسطح المشتركة.

*بمجرد العودة إلى المنزل تذكر أن تعقم نفسك مرة أخرى، وقم بإزالة حذائك، وتطهير وتنظيف أي أسطح أو أشياء قد لمستها، وإذا كنت تستخدم قناع قماش تخلص منه دون لمس السطح الخارجي له.

*الحرص على التخلص من الكمامة الطبية والقفاز بالطريقة الصحيحة لعدم استخدامها مرة أخرى، وهي عن طريق تقطيعها ووضعها في القمامة بطريقة محكمة.