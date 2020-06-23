بوتين يقترح رفع ضريبة الدخل إلى 15% على المواطنين الأعلى دخلا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع ضريبة الدخل الشخصي على من يتقاضون أكثر من 5 ملايين روبل سنويا من 13 بالمئة إلى 15 بالمئة اعتبار من أول يناير المقبل.



وستطبق الضريبة المرتفعة على الجزء الإضافي من الدخل الأعلى من 5 ملايين روبل (72 ألف دولار).



ونقلت اليوم الثلاثاء وكالة (بلومبرج) للأنباء عن بوتين قوله في خطاب للشعب الروسي بثه التليفزيون إن الزيادة في الضريبة سيدر 60 مليار روبل سنويا وسيتم استخدامها لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة ونادرة.



كما اقترح الرئيس الروسي خفض ضريبة الأرباح لشركات تكنولوجيا المعلومات إلى 3 بالمئة من 20 بالمئة، وكذلك خفض الضرائب المفروضة على الرواتب.



وأعلن بوتين عن استمرار الإعانات الإضافية للعاطلين في شهري يوليو وأغسطس.



وكشف عن أن الحكومة ستدفع للعائلات 10 آلاف روبل لكل طفل في يوليو كدعم، بعد تقديمه كذلك في شهر يونيو.



وأشاد بوتين بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا التزام الحكومة بقواعد الميزانية ومواجهة التضخم.



وتضرر الاقتصاد الروسي بشدة بسبب إجراءات الإغلاق المستمر منذ أكثر من شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



يذكر أن روسيا سجلت نحو 600 ألف إصابة بفيروس كورونا لتصبح بذلك ثالث دول العالم فى عدد الإصابات بالفيروس بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل. كما سجلت روسيا 8359 حالة وفاة.