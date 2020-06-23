 السيطرة على حريق بمصنع قطن بالمحلة - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق بمصنع قطن بالمحلة

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 3:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 3:23 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع قطن بقرية سندسيس التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من الاهالى تفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع قطن بقرية سندسيس وألتهمت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وجرى أخماد ألسنة النيران وبالمعاينة المبدئية تبين أن السبب وراء الحادث حدوث ماس كهربائي .

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات .


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