المكسيك تسجل 4577 إصابة جديدة بالكورونا و759 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 آلاف و577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 185 ألفا و122 حالة.

وأشارت الصحة المكسيكية، في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تسجيل 759 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و584 حالة.

وبلغت الحالات النشطة في البلاد 23 ألفا و155 حالة وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة.