وزير الحج السعودي: عدد الحجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، وقدر أنها قد لا تتجاوز عشرة آلاف.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفى لحج 1441 هجريا بحضور وزير الصحة بالفيديو كونفرانس اليوم، سننسق مع البعثات الدبلوماسية داخل السعودية لتسجيل حجاجهم، مؤكدا تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحج، وتجنب الحشود الكبيرة.

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سلامة المسلمين، وسيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، وسيتم الكشف عليهم يوميا خلال أداء مناسك الحج.

وأضاف الربيعة، أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وتجاوز عددهم 8 ملايين في ظل غياب أي لقاح.

وأوضح الربيعة، أنه تم تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج، مشيرا إلى تطوير بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج.