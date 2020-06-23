محكمة برازيلية تأمر بولسونارو بوضع قناع وجه واق بالأماكن العامة

أمرت محكمة برازيلية، اليوم الثلاثاء، بأن يرتدي الرئيس جاير بولسونارو قناع وجه واق في الأماكن العامة في المنطقة الاتحادية للعاصمة برازيليا وإلا سيواجه غرامة قدرها 2000 ريال (387 دولار) في اليوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشوهد الرئيس، الذي يقلل من أهمية أعداد حالات الإصابة بفيروس كوورنا المستجد التي تشهد ارتفاعا في بلاده، عدة مرات في الأماكن العامة بدون قناع الوجه الإلزامي في برازيليا.

وقال القاضي ريناتو بوريلي، الذي يتعلق الحكم الذى أصدره أيضا بالمسؤولين الحكوميين، إن رفض الرئيس ارتداء قناع "يظهر نية واضحة لكسر القواعد التي تفرضها الحكومة الاتحادية للمنطقة".