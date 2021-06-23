أبو الغيط: خروج القوات الأجنبية ركيزة السلام في ليبيا

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بضرورة البدء في عملية إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة على نحو عاجل من ليبيا، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف، في نوفمبر الماضي.

وقال أبو الغيط، في كلمته اليوم الأربعاء أمام مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا: ”لقد كان المأمول أن تنتهي عملية انسحاب الوجود العسكري الأجنبي من ليبيا خلال 3 أشهر، ولكن ذلك لم يحدث، بل لم تبدأ هذه العملية إلى اليوم، وهو ما يُمثل ثغرة واضحة في المسار الليبي، لا بد من الانتباه إليها، والعمل على تجاوزها“.

وأضاف ”القرار الصادر في مارس الماضي عن مجلس الجامعة العربية، والمعبر عن الإرادة الجماعية للدول العربية، أشار بوضوح إلى إخراج القوات الأجنبية من ليبيا باعتباره السبيل إلى تمكين السلطة التنفيذية الجديدة من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقررة في مواعيدها المتفق عليها“، مشدداً على أن الجامعة العربية تعتبر هذا الأمر ضرورة لإحلال سلام مستدام وشامل في ليبيا.

وتابع ”هذا المؤتمر يطرح مسألتين أراهما مترابطتين أشد الارتباط، الأولى الالتزام بعقد الانتخابات البرلمانية في موعدها، والثانية إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، جنباً إلى جنب مع تفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة، تحقيقاً لمبدأ أساسي لا يترسخ الاستقرار في غيابه، وهو عدم منازعة السلطة المركزية احتكارها الشرعي للسلاح“.