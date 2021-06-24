 عظيمة يعفو عن بيكلي بالمقاصة بعد اعتذاره - بوابة الشروق
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عظيمة يعفو عن بيكلي بالمقاصة بعد اعتذاره

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 11:55 م

قرر محمد عبدالعظيم "عظيمة" المدير الفني لفريق مصر المقاصة، العفو عن الإثيوبي شميلس بيكلي لاعب الفريق، والسماح له بالعودة مرة أخري للانتظام بالتدريبات اليومية.

وطالب بيكلي بمستحقاته لدى النادي بشكل غير لائق، وترك الاجتماع الخاص بالمدير الفني اضافة الي استهتاره وعدم احترامه لتدريبات الفريق، مما اضطر عظيمة إلى استبعاده من تدريبات ولقاء الفريق الأخير أمام الزمالك بكأس مصر.

وتقدم بيكلي باعتذار رسمي للمدير الفني وتقبل الاخير اعتذاره وسمح له بالعودة مرة أخرى للفريق الفيومي، مع الوعد بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

يذكر أن فريق مصر المقاصة قد ودع مسابقة كاس مصر على يد الزمالك، بعد هزيمته بنتيجة (2-0) في ربع نهائي كأس مصر.


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