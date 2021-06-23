 تأكيد جديد على رفض مشاركة صلاح في الأولمبياد - بوابة الشروق
الأربعاء 23 يونيو 2021 9:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

تأكيد جديد على رفض مشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 9:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 9:26 م

توقع بول جويس الصحفي بجريدة التايمز الإنجليزية، أن ليفربول رفض مشاركة محمد صلاح، مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو والتي ستنطلق يناير القادم.

وذكرت تقارير صحفية أن ليفربول رفض طلب اتحاد الكرة المصري بتواجد محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

وكتب بول جويس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ليفربول لا يتوقعون رحيل محمد صلاح للمشاركة في الأولمبياد بعدما رفضوا طلبًا من الاتحاد المصري لضمه».

وأشار: «من المستبعد أن يمنح المسئولون في الأنفيلد موافقتهم خاصةً بعد رحيله للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وغيابه عن فترة كبيرة من منافسات شهر يناير».

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، قد أكد في وقت سابق أنه على الاستعداد للسفر إلى إنجلترا من أجل إقناع مسؤولي ليفربول لضم محمد صلاح لقائمة الفريق خاصة أنه من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك