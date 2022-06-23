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السفير المصري في مالابو يلتقي وزير خارجية غينيا الاستوائية


نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 5:31 م | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 5:32 م
التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية Simeón Oyono Esono Angué، بحضور السفيرة Maricela- Berta Ela OBONO، مديرة إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الغينية.

هذا، وأشار وزير الخارجية الغيني إلى ثقة غينيا الاستوائية والدول الأفريقية في الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، الذي تستضيفه مصر نيابة عن دول القارة الإفريقية.

ولفت إلى الخبرات المصرية في مجال الحفاظ على البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.

ومن جهته، هنأ السفير المصري الوزير الغيني، على فوز غينيا الاستوائية بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، خلال الانتخابات التي عُقدت في يونيو الجاري.

كما تم مناقشة الجهود الجارية بين البلدين لدعم عدد من مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالتعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي، والمشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل بين البلدين مثل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.


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