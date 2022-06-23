إيطاليا تسجل 54 ألفا و873 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

سجلت إيطاليا 54 ألفا و873 إصابة بفيروس كورونا، و50 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 18 مليونا و14 ألفا و202، والوفيات إلى 167 ألفا و892 حالة .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 138 مليونا 109 آلاف و284 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.