قبرص تفكك عصابة لتهريب البشر وتلقي القبض على 14 شخصا

أفادت تقارير بأن الشرطة القبرصية تمكنت من تفكيك عصابة لتهريب بشر كانت تبيع وثائق إقامة مزيفة للمهاجرين.



ويعتقد أن مئات الأشخاص الذين لم يحصلوا على وضع اللجوء أو الحماية استخدموا هذه الأوراق المزيفة للسفر إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا، حسبما ذكرت إذاعة قبرص اليوم الجمعة نقلا عن الشرطة.



وتم القبض على 14 عضوا يشتبه في انتمائهم للعصابة، وما زال البحث مستمرا عن مزيد من المشاركين في عملية التهريب.



ويمكن للأشخاص الذي يحصلون على تصريح إقامة أو لجوء بإحدى دول الاتحاد الأوروبي السفر إلى دول أخرى بالتكتل والمكوث بها لما يصل إلى ثلاثة أشهر.



ويحدث بعد ذلك أن يتوارى بعض المهاجرين عن الأنظار أو يطلبون اللجوء مجددا في دولة أخرى أغنى من قبرص. وبحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي لدى قبرص التي يبلغ تعداد سكانها 2ر1 مليون نسمة أكبر عدد من مقدمي طلبات اللجوء بفارق كبير سنويا، بالنسبة إلى تعداد السكان.