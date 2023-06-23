قال سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي حسم الفوز مبكرا أمام حرس الحدود بعدما سجل هدفا في الدقائق الأولى، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر ظهروا في حالة تركيز جيدة رغم نشوة التتويج مؤخرا بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي عندما يواصل سلسلة انتصاراته، فأي لاعب يشارك سيظهر بشكل جيد، ولو شارك كريم الدبيس أساسيا بدلا من علي معلول كانت الأمور ستكون جيدة، المباراة كانت فرصة لإعادة بعض اللاعبين لمستواهم مثل عبدالقادر وطاهر، خصوصا بعدما ابتعد الثنائي لحساب الشحات وبيرسي تاو".

وتابع: "هناك لاعبين كثيرين خرجوا على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، وعدد كبير منهم لم يقدم المستوى المطلوب، لكن أرى أن التدريب مع الأهلي وخوض مباريات ودية قد تكون أفضل للاعبين من الانضمام لفرق أخرى".

وأكمل: "لابد من ضمان فكرة المشاركة لأي لاعب شاب يخرج من الأهلي، بغض النظر عن الجانب المالي، وأنا ضد فكرة خروج قندوسي وكريستو من الأهلي على سبيل الإعارة كما يتردد.. هناك لاعبون خرجت لفرق دفاعية تلعب على المرتدات، وعندما تعود إلى الأهلي لا يتحقق الاستفادة منها".

وواصل: "بيرسي تاو والشحات من أسباب فوز الأهلي بدوري الأبطال، بسبب قدراتهم على صناعة وتسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي ينقص طاهر محمد طاهر، وتسبب في جلوسه بديلا لعدم فاعليته الهجومية".

وأشاد معوض بقدرات أفشة، وقال: "استغل المساحات أمام الحدود، وتحرك بشكل جيد في اللقاء من أجل استلام الكرة والتمرير لزملائه وتوصيلهم للمرمى، وتحرك يمينا ويسارا بشكل جيد، هذه المباراة أعادت له جزءا من الثقة، مباراة اليوم كانت إيجابياته كثيرة، ولعب براتم سريع مع زملائه ولذلك ظهر بمستوى جيد".

وأتم: "محمد شريف لاعب جيد، ولكنه يفتقد الثقة في الوقت الحالي".