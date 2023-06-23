محلية النواب تتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالإسماعيلية

تفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمبنى المحافظة، برئاسة اللواء هنرى إبراهيم، ضمن زيارة اللجنة للإسماعيلية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

أكد بشارة أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة تعد نقلة حضارية متميزة فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، وتدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأضاف بشارة أن الشبكة الوطنية تهدف إلى التعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة ودعم خطط التنمية، عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمَنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وأوضح بشارة أن الشبكة بمثابة العمود الفقرى لأجهزة الدولة فى خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف البلاغات، من خلال ربط كافة عناصر الطوار، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.

واستمع الحضور إلى شرح مفصل من اللواء هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وخدمات الاتصالات المؤمنة التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وربطها بالمرافق الحيوية .

حضر الجولة اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ووكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية