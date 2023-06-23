طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء الحكام المُكلفين بإدارة مباريات الجمعة، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي، في السادسة والنصف مساءًا، على ملعب جهاز الرياضة، فيما سيواجه فريق الزمالك نظيره فاركو عند التاسعة والنصف على ستاد القاهرة الدولي.

وسيقود مباراة الزمالك وفاركو طارق مجدي كحكم للساحة، وسيعاونه الثنائي أحمد نوفل وأسامة عبد اللطيف، فيما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمد علاء هاشم ومصطفى عطية.

فيما سيدير مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي صبحي العمراوي كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي عمر فتحي وخالد السيد، وسيكون أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، أحمد لطفي ومحمد الشناوي.