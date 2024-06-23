القبض على عشرات الأشخاص في مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، وقوع أحداث شغب خلال احتجاجين شارك فيهما العديد من الأشخاص في برلين للإعراب عن تأييدهم للفلسطينيين.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض بشكل مؤقت على ما مجموعه 69 شخصا أمس السبت، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات في تهم من بينها الإخلال الجسيم بالنظام العام وإحداث إصابات بدنية خطيرة وإثارة الفتنة. وذكرت الشرطة أن أحد أفرادها أُصِيْب إثر رشقه في رأسه بقنينة زجاجية.

وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين في المظاهرة الأكبر التي حملت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" وصل إلى ذروته بعد ظهر أمس السبت بـ 1800 شخص، وأن أغلب الحوادث وقعت في هذه المظاهرة حيث قالت الشرطة إن هذه المظاهرة تخللها إلقاء زجاجات وألعاب نارية.

وتابعت الشرطة أن مجموعة أشخاص من هذه المظاهرة توجهوا أثنائها صوب المسيرة المضادة التي حملت شعار "ضد كل معاداة للسامية"، وقالت الشرطة إنها واجهت هذه المجموعة بالدفع والصد، وإن أحد ممثلي الصحافة تعرض للدفع والإبعاد بالقوة من الموكب وتعرض لمضايقات جسدية.

كانت الشرطة تدخلت في وقت سابق في احتجاج آخر لم يتم إخطار السلطات به، في مركز التسوق أليكسا حيث تجمع حوالي 60 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين بشكل مفاجئ رافعين شعار "لا أموال لجرائم إسرائيل".

يذكر أن العاصمة الألمانية تشهد أسبوعيا مظاهرات لها علاقة بحرب غزة وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.