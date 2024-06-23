محافظ الغربية يتابع أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، جولة لمتابعة استمرار الأعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات – بسيون، وتفقد الشوارع المقترح رصفها بكفر الزيات خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال فرد وتشغيل طبقة السن بطريق كفور بلشاي بكفر الزيات – بسيون؛ تمهيدا لأعمال الرصف بإجمالي طول 2100 متر ابتداءً من نهاية المرصوف حديثا بطول 500 متر حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تليها بطول 1300 متر حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون، ومسافة أخرى أمام قرية دقرن بطول 300 متر ومتوسط عرض 7.5 متر، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن رصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، مشيرا إلى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .

واستمرت الجولة بتفقد الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وخلال الجولة وجه رحمي باستمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مؤكدا أن المحافظة قامت بوضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وأكد رحمي حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة، ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين.