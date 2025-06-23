توصلت المعاينة الأولية لعقار شبرا مصر الذي انهار صباح اليوم، إلى أن العقار تم إخلاؤه من السكان قبل وقوع الحادث، وجاري التأكد من وجود ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

وانتشلت قوات الحماية المدنية شخصين مصابين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أسفر الانهيار عن تهشم حوالي 4 سيارات كانت متواجدة بجانب العقار.

كما أخلت قوات الأمن العقارات الملاصقة لموقع الانهيار من السكان للحفاظ على سلامتهم، لحين إجراء المعاينة والفحص من وجود تصدعات من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتحركت الأجهزة المعنية التي قامت بفصل التيار الكهربائي، وفصل الغاز عن المنطقة، لتسهيل عمليات البحث عن أية ضحايا محتملين أسفل الأنقاض، بعدما انتشرت قوات الأمن وفرضت السيطرة على المنطقة بالكامل للإشراف على جهود الإنقاذ، من قبل رجال الحماية المدنية في البحث عن ضحايا أو مصابين.