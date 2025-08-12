تدهور مؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا

أظهرت نتائج المسح الشهري الذي أجراه مركز زد.دبليو.إي الألماني للأبحاث تدهورًا حادًا في الثقة الاقتصادية بألمانيا خلال الشهر الحالي، على خلفية اتفاقية التجارة المخيبة للآمال التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي لألمانيا في الربع الثاني من العام الحالي.

وأعلن مركز زد.إي.دبليو اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ليسجل 7ر34 نقطة في أغسطس الحالي، مقابل 7ر52 نقطة في يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 7ر39 نقطة.

من ناحيته، قال أخيم فمباخ رئيس المركز: "يشعر خبراء الأسواق المالية بخيبة أمل إزاء اتفاقية التجارة المُعلنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، مضيفا أن مؤشر زد.إي.دبليو شهد أيضًا انخفاضًا ملحوظًا نتيجة ضعف أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار رئيس المركز إلى تدهور التوقعات، لاسيما في قطاعي الصناعات الكيميائية والدوائية. وأضاف أن قطاعي الهندسة الميكانيكية والمعادن، بالإضافة إلى صناعة السيارات تأثرا بشدة أيضًا.

وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر تقييم الوضع الاقتصادي الراهن خلال الشهر الحالي بمقدار 1ر9 نقطة إلى سالب 6ر68 نقطة.

ووفقًا لاتفاقية التجارة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو الماضي، ستفرض الأخيرة رسومًا جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، وهي نصف الرسوم التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكانت 30%.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2029 وشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار حتى نهاية 2028.

ويأتي ذلك في حين أظهرت البيانات الرسمية الألمانية انكماش اقتصاد ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر0% بعد نموه بنسبة 3ر0% خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بمعدل 1ر0% خلال الربع الثاني، مقابل نمو بمعدل 6ر0% خلال الربع الأول من العام.