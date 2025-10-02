العاصفة ماتمو تقترب من الفلبين وقد تتحول إلى إعصار يهدد جنوب الصين

اقتربت العاصفة الاستوائية "ماتمو" من الفلبين، اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تشتد قوتها لتتحول إلى إعصار قد يهدد جنوب الصين نهاية هذا الأسبوع، بعد نحو أسبوع من تعرض المنطقة لعاصفة "راجاسا"، التي تعد واحدة من أقوى العواصف التي ضربت آسيا منذ أعوام.

ومن المتوقع أن تتحرك "ماتمو"، التي بلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لها 65 كيلومترا في الساعة (40 ميلا في الساعة)، باتجاه الغرب/الشمال الغربي على مشارف لوزون، أكثر مناطق الفلبين اكتظاظا بالسكان، بسرعة تقدر بنحو 22 كيلومترا في الساعة (13 ميلا في الساعة)، بحسب ما ذكره مرصد هونج كونج، صباح اليوم الخميس.

ويذكر أن المنطقة الوسطى للبلاد تعاني بالفعل من تداعيات زلزال مدمر كان قد أسفر عن مقتل العشرات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أن العاصفة قد تصل إلى اليابسة فوق مقاطعة إيزابيلا جنوبي البلاد أو مقاطعة أورورا شمالي البلاد يوم غد الجمعة، ومن المتوقع أن تعبر شمال لوزون.