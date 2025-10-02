فوربس: ماسك أول شخص تقدر ثروته بنحو 500 مليار دولار

أصبح إيلون ماسك أول شخص يقدر صافي ثروته بـ 500 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس الأمريكية، مع تركيز الجزء الأكبر من ثروته على أسهم شركتي صناعة السيارات الكهربائية تسلا وشركة الفضاء سبيس إكس.

وقدرت فوربس ثروة ماسك بنحو 150 مليار دولار أكثر من المؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون، قبل أن تُعدل المجلة لاحقا هذا التقدير قليلا إلى 1ر499 مليار دولار. ويصعب تقدير ثروة ماسك مقارنة بمليارديرات آخرين، نظرا لكون العديد من شركاته غير مدرجة في البورصة.

تجاوز ماسك عتبة 400 مليار دولار في ديسمبر 2024، وسط تكهنات المستثمرين بأن تسلا ستستفيد من علاقاته بالرئيس الأمريكي المنتخب حديثا آنذاك دونالد ترامب. وقد زار البيت الأبيض عدة مرات في بداية ولاية ترامب، لكن العلاقات توترت لاحقا وهدد ترامب بقطع الدعم الاتحادي عن شركات ماسك.

كما تراجعت مبيعات تسلا جزئيا بسبب تحفظ بعض المشترين المحتملين على مواقف ماسك السياسية اليمنية ودوره في تسريحات وتخفيضات تكاليف الحكومة خلال فترة ترامب.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم تسلا لاحقا، مدعومة بتوقعات النمو في سوق السيارات ذاتية القيادة، وربما بارتفاع المبيعات قبل انتهاء الحوافز الاتحادية للسيارات الكهربائية في أواخر سبتمبر.

وتشمل محفظة ماسك أيضا منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي (إكس إيه آي) وشركة الزرعات العصبية "نيورالينك"، لكن تسلا تظل المحرك الرئيسي لثروته.

وتعرض الشركة خطة تعويض قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، مشروطة بتحقيق نمو قيمته السوقية ثمانية أضعاف، والحفاظ على ماسك في منصب الرئيس التنفيذي، وتحقيق شروط أداء أخرى.