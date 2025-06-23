شراكة أكاديمية جديدة بين جامعتي طنطا وكانتابريا الإسبانية لتعزيز البحث العلمي والتبادل الدولي

واصل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، جولاته الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية، حيث أجرى اليوم الاثنين زيارة عمل إلى جامعة كانتابريا الإسبانية، برفقة الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، لبحث سبل التعاون المشترك وتوسيع آفاق التبادل العلمي ونقل الخبرات بين الجامعتين.

استُهلت الزيارة بترحيب رسمي في مكتب العلاقات الدولية بجامعة كانتابريا، أعقبه جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي للاطلاع على المرافق الأكاديمية، تلاها عدد من اللقاءات المهمة، أبرزها مع البروفيسور يوجينيو برينغاس، المسؤول الأكاديمي للعلاقات الدولية، والبروفيسور ألفريدو أورتيز، أستاذ الهندسة الكهربائية، لبحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي، خاصة في مجالات الهندسة والطاقة.

وأوضح الدكتور محمد حسين أن المناقشات أسفرت عن الاتفاق على استمرار التعاون بين الجامعتين لمدة ثلاث سنوات مقبلة ضمن مشروع "إيراسموس" الممول من الاتحاد الأوروبي، مع التوسع في التخصصات المستفيدة لتشمل الهندسة المدنية، والرعاية الصحية، والعلوم الإنسانية، بجانب التخصصات التقنية القائمة.

كما استعرض وفد جامعة طنطا إمكانياتها المادية والبشرية، ونماذج التميز الأكاديمي والبحثي، تمهيدًا لتقديم أبحاث علمية مشتركة، بما يعزز التعاون المؤسسي بين الجانبين، ويسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة جامعة طنطا على الصعيد الدولي، بما يواكب استراتيجية التعليم العالي في مصر، ويخدم رؤية الدولة في دعم التنمية المستدامة والابتكار.

وتشارك جامعة طنطا حاليًا مع جامعة كانتابريا في مشروع بحثي دولي ضمن برنامج Horizon-MSCA بعنوان "تطوير المعرفة والتكنولوجيا لتطبيق إعادة التعبئة في محولات الطاقة باستخدام سوائل قابلة للتحلل الحيوي أو معاد تدويرها"، بتكلفة مباشرة تُقدّر بـ1.311 مليون يورو، في خطوة تعزز ريادة الجامعة في الأبحاث الدولية بمجالات الاقتصاد الدائري والطاقة المستدامة.