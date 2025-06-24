قطر تعلن تأجيل امتحانات المدارس ليوم واحد بسبب الهجوم الإيراني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، تأجيل الإختبارات لنهاية العام في جميع مدارس دولة قطر ليوم واحد يوم غد الثلاثاء على أن تستأنف يوم الأربعاء.

ويشمل التأجيل جميع صفوف النقل وطلاب الشهادة الثانوية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه أن جدول الاختبارات سيستأنف يوم الأربعاء مع الالتزام بترتيب المواد وفق الجدول المعلن مسبقا.

وقال البيان "إن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على توفير بيئة هادئة ومستقرة للطلاب، ومنحهم فرصة إضافية للمراجعة والإستعداد بما يسهم في دعمهم نفسيا وأكاديميا ويعزز من جاهزيتهم لتأدية الأختبارات بأفضل صورة ممكنة".

ويأتي البيان على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.