الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الذي تعرضت له قطر

أدان الرئيس اللبناني جوزف عون الاعتداء الذي تعرضت له قطر مساء اليوم الاثنين، معتبرا أنه يشكل خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، كما استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداء بأشد العبارات.

وأدان عون "الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر مساء اليوم معتبرا أنه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة شقيقة وخطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة واتساع رقعة المواجهات العسكرية فضلا عن تأثيرها السلبي على المساعي الجارية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات التي من شأنها وحدها إيجاد الحلول المناسبة التي تعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ورأى عون أن "دولة قطر الشقيقة التي لعبت دائما دوراً إيجابياً لحل النزاعات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية ولا تزال، تلقى من لبنان رئيساً وشعبا كل التضامن والدعم في ما يحفظ سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق."

من جانبه استنكر سلام "بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وأكّد سلام "تضامن لبنان الكامل معها حكومة وشعبا"، متمنيا "السلامة لقطر وأهلها من أي مكروه".

وكانت القوات الإيرانية قد أقدمت مساء اليوم الاثنين على استهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر وقاعدة عين الأسد اللتين يتواجد بهما جنود أمريكيون بهجمات صاروخية ، رداً على استهداف الولايات المتحدة لمنشئات إيران النووية فجر الأحد الماضي.