بارو ينفي أي تورط فرنسي فى التخطيط للهجوم الأمريكي على إيران أو تنفيذه

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن أسفه للهجوم الأمريكي على إيران، ونفى أي تورط لبلاده في التخطيط له أو تنفيذه.

وأبدى بارو، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مساء الأحد، "قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الأمريكي" ودعا إلى استمرار الحوار بين إيران وأوروبا، بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية اليوم الاثنين.

وتناول بارو خلال الاتصال مع عراقجي "أحدث التطورات في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الأمريكي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

وأدان عراقجي بشدة "الهجوم العدواني الأمريكي على المنشآت النووية السلمية" ووصف هذا العمل العسكري بأنه انتهاك لجميع القوانين والأنظمة الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح عراقجي أن صمت الدول وتقاعسها في مواجهة هذا العدوان سيكون له عواقب ونتائج واسعة النطاق على جميع الدول.