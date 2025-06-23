 أبو الغيط يدين تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يدين تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 12:52 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 12:52 م

أدان أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بشدة التفجير الإرهابي غير المسبوق الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ومواساته للحكومة والشعب السوري.

ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، قلق الجامعة العربية البالغ من هذا التطور الجديد والذي يمثل استهدافاً للمدنيين في إحدي دور العبادة وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في سوريا.

وأشار في هذا السياق إلى الخطورة التي لا تزال تمثلها التنظيمات الارهابية ولا سيما تنظيم داعش من حيث تزايد مخاطرها بفعل حالات الفوضى والانعدام الأمني معربا عن الأمل في أن تتمكن الحكومة السورية من التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية وغيرها ممن يستهدفون السلم الأهلي في سوريا والاقليم.

وأكد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع سوريا حكومة وشعبا، ودعمها لجهود تحقيق المسار الانتقالي السلمي الذي يحفظ حقوق جميع أبناء الشعب السوري ويحقق طموحاته في الاستقرار والتنمية.

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