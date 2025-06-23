أكد التلفزيون الإيراني أنه لم تطلق بعد «الموجة الجديدة» من الصواريخ على إسرائيل

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الصاروخ الذي أُطلق على إسرائيل كان «من اليمن» وليس إيرانيا.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن «اعترض صاروخا أُطلق من إيران» ولم تسجل أي أضرار أو إصابات، والسماح للمستوطنين بالخروج من الملاجئ.

وقبل ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

وبالتزامن، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها تقوم بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا ،عقب رصد الصواريخ الإيراينة.