الاتحاد للطيران الإماراتية: لن نشغل أي رحلة ما لم يكن الوضع آمناً

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إعادة توجيه رحلات اليوم وغداً، مرجحة إلغاء أو تأخير رحلات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشركة في بيان مساء اليوم الاثنين: نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.

وأكدت الشركة التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرا لها، أنها لا تقوم بتشغيل رحلاتها إلا عبر المجال الجوي المعتمد، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمناً.

وأوضحت أن سلامة المسافرين وطاقم العمل تبقى في قمة أولوياتها.

يشار إلى أن إيران نفذت هجمات صاروخية ضد قاعدتي العديد بقطر وعين الأسد في العراق اللتين يوجد بهما جنود أمريكيون ردا على هجمات الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع.