أبو الغيط يعرب عن تضامنه مع قطر بعد هجمات إيران ويحذر من خطورة التصعيد

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، عن تضامنه التام مع دولة قطر، بعد استهداف إيران لقاعدة العديد.

وقال أبوالغيط، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: أعرب عن التضامن التام مع دولة قطر إزاء ما تعرضت له من إعتداء مرفوض ومدان علي سيادتها، وانتهاك لأجوائها من قبل إيران.

وأضاف أبو الغيط: حذرنا سابقاً من خطورة التصعيد.

وتابع: ما زال الأمل يحدونا في أن يتم إحتواء المواجهة الحالية برمتها في أقرب وقت.

وأعلنت قطر تصديها لهجمة صاروخية اطلقتها إيران على قاعدة العديد في قطر التي تتمركز فيها قوات أمريكية.

وكانت طهران قد هددت باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية.