على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد تدخل أمريكا بشكل مباشر في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، إلا أن سعر الجنيه شهد ارتفاعات بنحو 20 قرشا أمام الدولار، خلال تعاملات البنوك، اليوم الاثنين.

وتراجع الدولار، في تعاملات البنك الأهلي المصري، مسجلا 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، مقارنة بـ50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

وسجل الدولار 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع في تعاملات بنك مصر، بنسبة انخفاض 0.50% مقارنة بتعاملات أمس.

وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك تنمية الصادرات، عند 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بتراجع نسبته 0.25% مقارنة بتعاملات أمس.

بينما سجل أقل سعر للعملة الأمريكية في تعاملات بنك التنمية الصناعية، عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، توترات جيوسياسية متصاعدة، بعدما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية، استهدفت المنشآت النووية الثلاث الرئيسية في إيران، فجر أمس.

وتهدد طهران، بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من صادرات النفط العالمية، وثلث صادرات الغاز؛ ردا منها على الهجمات الجوية الأمريكية.

ويُعد تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في توجيه ضربات مباشرة إلى إيران، خطرا جسيما يهدد بتوسع نطاق الحرب بالشرق الأوسط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث هددت جماعة الحوثيون في اليمن أمس الأول، باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر إذا شاركت الولايات المتحدة في هجمات تل أبيب على طهران، وهو ما يهدد بتعطيل حركة التجارة في البحر الأحمر مرة أخرى.

وعانى الاقتصاد المصري، طوال الفترة الماضية، من التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، والتي تسببت في خسارة تُقدر بـ7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بحسب تصريحات سابقة لأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ورغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إلا أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تتابع وتتحسب الآثار الاقتصادية المتوقعة التي ستواجه العالم أجمع، مثل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، مشيرا إلى أنها تعمل على وضع خطط استباقية لتقليل آثارها على الاقتصاد المصري.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية أمس، أنه لا توجد أي مخاطر فيما يتعلق بسعر الصرف، مرجعا ذلك إلى نجاح سياسة سعر الصرف المرن التي يتبناها البنك المركزي.

وارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، خلال 10 شهور من العام المالي الحالي بنسبة 77.1%؛ لتصل إلى 29.4 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان البنك المركزي اليوم.