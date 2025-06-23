إيران تعلن إسقاط 130 مسيرة إسرائيلية منذ بداية العدوان

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أعلنت إيران إسقاط 130 طائرة مسيرة إسرائيلية منذ بداية العدوان الذي بدأته تل أبيب في 13 يونيو.

ونشر موقع "انتخاب" الإخباري الإيراني بيانا صادرا عن هيئة أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية يعلن إسقاط 130 مسيرة إسرائيلية.

وجاء في البيان: "منذ بدء هجمات الكيان الصهيوني وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم (الاثنين)، تم تدمير وإسقاط أكثر من 130 طائرة مسيرة تابعة للعدو في جميع أنحاء البلاد".

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.