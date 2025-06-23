أكد أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على أهمية وصعوبة مباراة بورتو البرتغالي المقرر إقامتها غدًا في كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن الأحمر جاهز لتلك المباراة، ولتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير.

وقال أليو ديانج في تصريحات رسمية: "نخوض مباراة صعبة أمام فريق كبير، وهدفنا تحقيق الفوز، وسنسعى بكل قوة من أجل إتمام هذا الهدف، ولدينا إصرار وعزيمة على تجاوز كافة الظروف وصعوبات المباراة".

وأضاف لاعب خط الوسط المالي: "نتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، وتركيزنا حاليًا منصب بالكامل على مواجهة بورتو، وسنبذل كل ما لدينا من جهد تحقيق الانتصار".

وأكمل: "رسالتي لجماهير النادي الأهلي؟ نُقدّر كثيرًا حضور جماهيرنا الوفية هنا، ونعلم أن الرحلة من القاهرة إلى الولايات المتحدة ليست سهلة".

وأتم أليو ديانج تصريحاته قائلًا: "دعم جماهير الأهلي المستمر يمثل دافعًا كبيرًا لنا، ونتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنهم وأن نجعلهم فخورين بنا".