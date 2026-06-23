أشاد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، بسلوكيات محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفراعنة، داخل وخارج الملعب، بعدما سجل أول أهدافه في بطولة كأس العالم، خلال مواجهة نيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "منتخب مصر يملك فريقين، وأي لاعب بديل سيشارك في المباراة سيستطيع تغيير مجريات اللعب".

وأضاف: "كل لاعب يتواجد على مقاعد البدلاء يعرف أنه قد يشارك في أي وقت، وأي لاعب يتواجد في الملعب يعرف أنه سيتم استبداله في أي وقت".

وتابع: "تريزيجيه شخصية جميلة، ولاعب رائع، وملتزم بشكل جيد، ولا يغضب عندما لا يشارك في المباريات".

وأتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلًا: "هو أحد الأعمدة الرئيسية في المنتخب.. عندما شارك سجل هدفًا، وهذا أمرًا غير سهل، ويدل على أنه "سالك" ونيته الصافية".

وكان منتخب مصر قد فاز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح أمس، الإثنين، على ملعب فانكوفر، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.