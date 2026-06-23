دراسة: أصحاب المشروعات الصغيرة في أوروبا يفضلون تقليص دخولهم على اللجوء إلى القروض

أظهرت دراسة أن أصحاب المشروعات الصغيرة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى يفضلون تقليص دخولهم الشخصية بدلا من الحصول على تمويل خارجي عندما يواجهون ضائقة مالية.

وتوصلت الدراسة، التي أجرتها شركة الخدمات المالية "كونتو" وشملت نحو 1700 صاحب شركة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا خلال ربيع عام 2026، إلى أن العديد من أصحاب الأعمال يفضلون الحفاظ على استقلاليتهم حتى وإن كان ذلك على حساب دخلهم الشخصي.

وأظهرت النتائج، أن نحو 46% من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات متناهية الصغر خفضوا رواتبهم أو أوقفوها بالكامل خلال الاثني عشر شهرا الماضية من أجل استمرار نشاطهم التجاري.

وكان التأثير أشد على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، إذ ارتفعت النسبة إلى 71% بين الشركات التي يتراوح عمرها بين 6 أشهر وعام واحد.

كما بينت الدراسة أن 45% من الشركات الأوروبية المشمولة بالاستطلاع لم تلجأ مطلقا إلى أي تمويل خارجي. وسجلت ألمانيا وإسبانيا أعلى نسبة في هذا المجال، حيث بلغت 50% في كل منهما.

وأشارت الدراسة إلى أن فجوة التمويل لا تعود فقط إلى محدودية العروض المتاحة، بل ترتبط أيضا بعوامل ثقافية ونفسية عميقة.

وجاء في الدراسة: "غالبا ما ترتبط الديون بمشاعر الخجل ويُنظر إليها باعتبارها وصمة".

ووفقا للنتائج، يرى 36% من أصحاب المشروعات الصغيرة أن اللجوء إلى التمويل الخارجي يعد مؤشرا واضحا على سوء الإدارة المالية للشركة. وفي ألمانيا بلغت هذه النسبة 27%، بينما سجلت فرنسا أعلى نسبة عند 41%.

كما كانت للمخاوف من فقدان السيطرة دور مهم في تجنب القروض، إذ أعرب 33% من المشاركين عن خشيتهم من أن يؤدي التمويل الخارجي إلى الحد من حريتهم في اتخاذ القرارات.

ويعكس ذلك رغبة قوية في الاستقلالية، حيث قال 77% من المشاركين إنهم يشعرون بالفخر لإدارة شركاتهم بالكامل من دون أي دعم خارجي.

وفي ألمانيا، أفادت 62% من الشركات التي لم تحصل على تمويل بأنها ببساطة لا ترى حاجة إلى القروض، وهي أعلى نسبة بين الدول الأربع المشمولة بالدراسة.