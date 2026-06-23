أعلنت دار هاشيت أنطوان صدور كتاب «مرايتي يا مرايتي.. لماذا أكره جسدي؟» للكاتبتين الأمريكيتين ديب شاكتر، المعالجة النفسية، وويتني أوتو، المدربة المتخصصة، ضمن «سلسلة إشراقات» المعنية بكتب تنمية الذات.

ويتناول الكتاب إشكالية العلاقة المضطربة مع الجسد، ساعيًا إلى مساعدة القراء على فهم أسباب النفور من أجسادهم والتعامل معها بوعي أكبر، بدلًا من الاستسلام لمشاعر النقد والرفض.

وتطرح المؤلفتان، من خلال تمارين عملية وقصص واقعية، مقاربة جديدة لفهم صورة الجسد، حيث تدعوان إلى مواجهة الانعكاس في المرآة بدل الهروب منه، وبناء علاقة أكثر صدقًا واتصالًا مع الذات.

كما يسلط الكتاب الضوء على مشاعر مثل الغيرة وعدم الرضا، بوصفها مؤشرات يمكن أن تكشف احتياجات أعمق وجراحًا نفسية غير معالجة، موضحًا الصلة بين هذه المشاعر وعلاقة الإنسان بنفسه وبالآخرين.

وأكدت الدار أن الكتاب لا يدعو إلى «حب الجسد» قسرًا أو التخلي عن الرغبة في تطويره، بل يساعد القارئ على فهم أسباب رفضه لجسده أولًا، حتى يصبح أي تغيير لاحق نابعًا من وعي وإرادة حرة.