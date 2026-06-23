زعيم كوريا الشمالية ينتقد اليابان لتحولها إلى دولة حرب

انتقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليابان لتحولها إلى "دولة حرب"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع للحزب الحاكم استمر 3 أيام واختتم أعماله أمس الاثنين، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن كيم قوله، إن "اليابان، الدولة المهزومة في آسيا، حولت نفسها وبشكل علني إلى دولة حرب من خلال اغتنام الظروف المضطربة الحالية كفرصة للتخلص من جميع القيود التي تشل تحركاتها لتصبح قوة عسكرية".

وأضاف كيم في نهاية اجتماع الحزب، "هذا يدعو إلى رد فعل عنيف وقلق كبير من المجتمع الدولي".

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها كيم إلى عبارتي: "تحركات لتصبح قوة عسكرية" و"العسكرية"، في معرض انتقاده لليابان.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج أعرب خلال زيارته للعاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج في وقت سابق الشهر الجاري، عن معارضته لمحاولات "إحياء العسكرية" في مأدبة عشاء استضافها كيم، في تصريحاته كانت تستهدف اليابان على ما يبدو.

كما انتقد كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب "تأجيجهما الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل كبير"، من خلال تحديث قواتهما المسلحة والمناورات العسكرية وأنشطة التجسس، والدفع نحو تسريع بناء القدرات الدفاعية الوطنية.

وقال كيم، "إن ممارسات الولايات المتحدة العشوائية والمتسلطة أثرت بشكل خطير على القوات الدائرة في فلكها"، في إشارة واضحة إلى اليابان وكوريا الجنوبية على ما يبدو.

وأضاف، "يثبت الواقع مجددا عدالة جميع خياراتنا السياسية والمسار الذي اتبعناه."