ضابط في جيش جامبيا: الرئيس جامع أمر بقتل العشرات من المهاجرين والصحفيين

قال ضابط بجيش دولة جامبيا اليوم الثلاثاء، للجنة الحقيقة والمصالحة أنه شارك في قتل العشرات من الاشخاص، ومن بينهم صحفين، بأوامر من الرئيس السابق للبلاد يحيى جامع .

وقال اللفتنانت مالك جاتا للجنة في العاصمة بانجول إنه في عام 2005 أمر جامع فرقة القتل التي كان يقودها، والمعروفة باسم "جانجولارز" بإعدام 60 شخصًا تقريبًا من مهاجري غرب أفريقيا، والذين اتهمهم الرئيس السابق بأنهم مرتزقه.

ووفقًا لجاتا فإن من بين الذين قتلوا 44 مواطنًا من غانا و10 نيجيريين وواحد من كوت ديفوار واثنين سنغاليين وواحد من توجو، كانوا قد تم اعتقالهم بالقرب من العاصمة.

وشهد اللفتنانت أيضا بأنه شارك في قتل الصحفي المخضرم ديدا هيدارا في عام 2004، والذي كان أيضا بأوامر من جامع.

وكان هيدرا من المنتقدين لحكومة جامع، وكان مالكا مشاركا لصحيفة "ذا بوينت" المستقلة والرئيس السابق وكالة الاستخبارات الوطنية.

وقدم جاتا الأدلة للجنة الحقيقة والمصالحة، والتي شكلها الرئيس الحالي آداما بارو في يناير الماضي للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها حكومة جامع والتي استمرت في الحكم منذ 1994 حتى عام 2016.