أستاذ علم الاجتماع: مصطلح «نحن أصحاب المصالح الحقيقية» أحد أسباب قيام ثورة يوليو

قالت هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، بمناسبة الذكرى ال67 لثورة 23 من يوليو، إن الشعور بثورة 23 يوليو يتعمق بمرور السنوات.

وأضافت في لقاء لبرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، صباح الثلاثاء، أن «ثورة 23 يوليو بيتعمق الشعور بيها عبر الأجيال، ويمكن الجيل بتاعي بيتذكرها بشكل عاطفي ووجداني والحس الوطني لإننا اتولدنا لاقينها بتقدملنا مجانية التعليم».

وأوضحت أن قيام الثورة يعود إلى وجود حالة من الطبقية الصارخة، وسعي الإقطاعيون لتحقيق مصالحهم الشخصية، متابعة: «لدرجة إنك بتلاقي إن الإقطاعيين هم أعضاء مجلس النواب، وهما بيناقشوا قضايا المجتمع، جلال بك حسين أحد الإقطاعيين كان بيقول قد يكون الإقطاعي منا فقير.. فلما إنت فقير يبقى الفلاح إيه»، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن القرارات التي تم اتخاذها قبل قيام الثورة بـ12 عامًا، قرارات تنم عن أنانية بالغة ورؤية ضيقة، موضحة أن القرارات الخاصة بالاقتصاد والمسائل المالية، المتخذة في ذلك الوقت، كانت تقضي بأن «ميزانية الدولة لو حصل فيها مشكلة، يبقى إصلاحها يقع على حساب الموظفين، عشان ميدفعش قرش صاغ سنوي واحد ضريبة على الفدان».

ولفتت إلى انتشار مصطلح «نحن أصحاب المصالح الحقيقية» في ذلك الوقت، بسبب مناضلة الإقطاعيبن من أجل مصالحهم ضد المحتل وليس من أجل المواطن، بكلمة نحن أصحاب المصالح الحقيقية وليست برؤية وطنية.