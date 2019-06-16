«تعليم شمال سيناء» تستعد مبكرا للعام الدراسي الجديد

عقدت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، وذلك بحضور كل من حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بالمديرية وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية.



و ناقشت وكيلة وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والعمل على إيجاد الحلول لها استعدادًا للعام الدراسي الجديد2020/2019، مؤكدة على مراجعة إحصائيات المعلمين والعاملين والعمل على سد العجز بالمدارس، و مراجعة الأثاثات بالمدارس وسرعة عمل الصيانات اللازمة.