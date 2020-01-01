وفاة 3 أشخاص جراء السيول في مأرب اليمنية

أعلنت وحدة حكومية يمنية اليوم الخميس تضرر آلاف الأسر النازحة ووفاة ثلاثة أشخاص جراء السيول التي ضربت قبل يومين محافظة مأرب شرقي البلاد.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب ، في تقرير لها إن" المحافظة (تقع بمعظمها تحت سلطة الحكومة الشرعية) عانت من كارثة سيول وأمطار جديدة أول أمس الثلاثاء، لتفاقم المعاناة التي يعيشها النازحون، وتضررت عدة مديريات هي صرواح، ومدغل، ومأرب المدينة، والوادي، وحريب".



وأفادت بأن "السيول والأمطار أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، وتضرر 1217 أسرة كليا، و4267 أسرة بشكل جزئي".



وأشارت إلى أن "الأمطار الغزيرة أدت إلى تدمير المباني الطينية واقتلاع الخيام، إضافة إلى تلف المواد الإيوائية الأساسية والمواد غير الغذائية".



ومنذ أيام هطلت أمطار غزيرة على عدة محافظات يمنية، بينها مأرب، ما تسبب في وقوع أضرار.